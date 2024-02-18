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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم.. يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي. وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.

 

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن

عيار 24
4091.5
بيع
4057.25
شراء

عيار 22
3750.5
بيع
3719
شراء
عيار 21
3580
بيع
3550
شراء

عيار 18
3068.5
بيع
3042.75
شراء
عيار 14
2386.75
بيع
2366.75
شراء

عيار 12
2045.75
بيع
2028.5
شراء

عيار 9
1534.25
بيع
1521.5
شراء
جنيه ذهب
28640
بيع
28400
شراء
أونصة
2014 $
بيع
2013 $
شراء
 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب 

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب عالميا

 

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولارا للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .

وعلى المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

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