تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب الانخفاض المتتالي حتى اليوم السبت ليصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 3000 جنيه فيما سجل عيار 14 حوالي 2000 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت



ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ إعلان مشروع رأس الحكمة وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت مايلي :-

- بلغ سعر عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

- فيما سجل عيار 21 يسجل 3000 جنيه.



- فيما بلغ عيار 18 يسجل 2571 جنيها.



- وسجل عيار 14 يسجل 2000 جنيه.



- بلغ سعر الجنيه الذهب 24000 جنيه.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة واحد بالمئة تقريباً، مسجلاً أول مكسب أسبوعي له منذ أوائل شهر فبراير، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي، الذي يُعدّ أحد أهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب بالإضافة لتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتكبد مؤشر الدولار أول خسارة أسبوعية له في 2024، حيث هبط بـ 0.35 بالمئة الأسبوع الماضي المنتهي في 23 فبراير، بعد أن سجل مكاسب لمدة 7 أسابيع متتالية، ولا يزال الدولار مرتفعا بنسبة 2.6 بالمئة منذ بداية 2024.



أنهى المعدن الأصفر سلسلة خسائر استمرت أسبوعين متتاليين، وعند التسوية زادت عقود الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2046 دولارا للأونصة.

وسجلت الأسعار الفورية للذهب صعودا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2035 دولارا للأونصة في تسوية الجمعة، ليسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنحو 1.08 بالمئة.



من جانبه أوضح حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين على عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل يونيو.

وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي الأخير أن معظم صانعي السياسة النقدية يشعرون بالقلق بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر.



كما قللت البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع التكهنات بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الذهب.



الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يُدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، خسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 901.21 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 986.56 دولار. ارتفعت الفضة بنسبة 1 بالمئة إلى 22.98 دولار، لكنها انخفضت بنسبة 2 بالمئة خلال الأسبوع.