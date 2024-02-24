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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

الذهب
الذهب

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 53 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة.

الصفقة الكبرى 

وأعلن رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة أمس في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك دولار السوق السوداء ليهبط بقوة.

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وهبطت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة بالمحافظات، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 900 جنيه من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 7000 جنيه من 32 ألف جنيه كاعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 3150 جنيهًا للبيع اليوم.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم خاصة عيار 18، الذي يكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع  بعد زيادة.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2700 جنيه بعد 2914 جنيهًا أمس و3077 جنيهًا، وتحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

وسجل سعر الذهب عيار 21  أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهو 4000-4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة بقيمة نحو 900 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم ، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

أسعار الذهب اليوم

وهبط  سعر الذهب اليوم، عدة مرات امس ، إذ هبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل لفارق خلال يوم بين أعلى وأقل سعر نحو 2300 جنيه كاملة.

سعر الذهب اليوم في مصر 

 ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب ، نظرًا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجّل المعدن تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو  3600 جينه للبيع اليوم بعد 3925 جنيها أمس وبعد 4154 جنيهًا.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق  مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

كم سعر جرام الذهب؟

ويهتم الكثير بالبحث سعر جرام الذهب كم؟، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3250 جنيها للشراء ، بعد 3560 جنيها و3635 جنيها للشراء قبل 3 أيام.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 25200 جنيه للبيع بعد 27480 جنيها أمس للشراء، وبعد 28000 جنيه للشراء أمس الأول ، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم  السبت في مصر: 3714 جنيهًا للشراء و3600 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3250 جنيهًا للشراء و 3150 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2785 جنيهًا للشراء  و 2700 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2166 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 26000 جنيه للشراء و 25200 جنيه للبيع.

الذهب

كم سعر الأونصة اليوم؟

أما الباحثين عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها،  وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2027 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر سعر المصنعية الشغل الشاغل للمقبلين على الشراء  خاصة المشغولات والسبائك، والذي يتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب على كل جرام بكل سهولة، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، و قد تكون المصنعية 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.

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