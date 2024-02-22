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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3500 جنيه للجرام.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

و سجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة شراء ما يلي :-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4034 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3530 جنيهًا.

- فيما سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3025 جنيهًا.

- كما بلغت أسعار عيار الذهب 14 عند 2353 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بيع

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيه.

- تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3500 جنيه.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3000 جنيه.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2333 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب، مكاسب طفيفة، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2026.7 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولار للأونصة.


وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

ساهمت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم أسعار الذهب، حيث يُنظر إلى المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار.

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و يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، مثل تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير، الذي قد يُقدم مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأونصة.

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