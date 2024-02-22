900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا قويا خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة بالمناطق المختلفة بشكل ملحوظ، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقط الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 إلى أقل من 3500 جنيه.

وبعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم إلى أقل من 3500 جنيه ليقترب من 3450 جنيهًا للبيع اليوم.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 أعلى سعر في نهاية يناير الماضي وهو 4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة بقيمة نحو 600 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم ، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب اليوم، إذ هبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل لفارق خلال يوم بين أعلى وأقل سعر نحو 900 جنيه كاملة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط الذهب اليوم خاصة عيار 18، الذي يكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع بعد زيادة.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 3000 جنيهًا بعد 3077 جنيهًا للجرام الواحد، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب يبحث عنها المشترون والبائعون على حد سواء، نظرًا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجّل المعدن تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4000 جنيه بعد 4097 جنيها أمس 4154 جنيهًا أمس الأول.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها.

كم سعر جرام الذهب؟

كما يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب كم؟، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3475 جنيها، بعد 3560 جنيها أمس وبعد 3635 جنيها للشراء أمس الأول.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

كما تراجع هبط سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 27800 جنيه للبيع بعد 28680 جنيها للشراء أمس، بفارق 900 جنيه وبعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 4000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3500 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 3000 جنيهً للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2333 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 28000 جنيه للشراء و 27800 جنيه للبيع.

الذهب

كم سعر الأونصة اليوم؟

ويهتم الكثير بالبحث عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2027 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المشغولات والسبائك يكون اهتمام الراغبون في الشراء بالبحث عن سعر المصنعية والذي يتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب يتم على كل جرام بكل سهولة، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.