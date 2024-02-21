700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة بالمناطق المختلفة بشكل ملحوظ، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية.

وبعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم إلى أقل من 3600 جنيه ليقترب من 3550 جنيهًا للبيع اليوم.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 أعلى سعر في نهاية يناير الماضي وهو 4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم ، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

أسعار الذهب اليوم

وسجّل سعر الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا، إذ هبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 700 جنيه كاملة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط الذهب اليوم خاصة عيار 18، الذي يكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع بعد زيادة.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 3051 جنيهًا بعد 3077 جنيهًا للجرام الواحد، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب يبحث عنها المشترون والبائعون على حد سواء، نظرًا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجّل المعدن تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4097 جنيهًا بعد 4154 جنيهًا .

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها.

كم سعر جرام الذهب؟

كما يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب كم؟، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3560 جنيهظا للبيع بعد 3635 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

كما تراجع هبط سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 28480، جنيها للبيع بعد 29200 جنيه للشراء، بفارق 700 جنيه وبعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 4097 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3585 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 3072 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء : 2390 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 28680 جنيهًا للشراء .

كم سعر الأونصة اليوم؟

يبحث الكثير عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2027 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

اما الراغبون في شرءا المشغولات والسبائك فيبحثون عن سعر المصنعية والذي يتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

سعر مصنعية الذهب يتم حسابها على كل جرام، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.