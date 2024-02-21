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رئيس التحرير
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الذهب يفاجئ الجميع وتفاصيل سعر الدولار اليوم.. شاهد

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المصرية . 

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و تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة بالمناطق المختلفة بشكل ملحوظ، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية.
 

وبعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21   3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم إلى أقل من 3600 جنيه ليقترب من 3550 جنيهًا للبيع اليوم.


وهبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 700 جنيه كاملة.


وسجل سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 4097 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3585 جنيهًا للشراء.
فيما سجّل سعر الجرام عيار 18 نحو 3072 جنيهًا للشراء.
وسجّل سعر الجرام عيار 14 حوالي 2390 جنيهًا للشراء.
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن ٨ جرامات من عيار 24 : 28680 جنيهًا للشراء .

أما بالنسبة للمصنعية، فسعر مصنعية الذهب يتم حسابها على كل جرام، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.

ومن أسعار الذهب محليا إلى حركة اسعار الذهب العالمية، حيث استكمل الذهب ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل استفادته من ضعف أحجام التداول الحالية في السوق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم أول أمس، الاثنين، وغياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى الآن. 


وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس، الثلاثاء، بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2026 دولارا للأونصة.


يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1984 دولارا للأونصة متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع.

 

والآن دعونا ننتقل إلى الدولار، حيث يواصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.


بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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