أسعار الذهب اليوم الجمعة .. تراجع كبير

أسعار الذهب اليوم الجمعة يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في شراء الذهب ، من محلات الصاغة المنتشرة في ربوع مصر، كما يتابع الأسعار أيضا راغبي بيع الذهب.



وفى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة ، والتي انخفضت في السوق بشكل رهيب، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 3450 جنيها ليسجل تراجعا بقيمة 110 جنيها ، وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضا بقيمة 850 جنيها اليوم.



وفي السطور القادمة نسرد أسعار الذهب اليوم الجمعة، في السوق المصري عقب تسجيلها تراجعا رهيبا في الأسعار وإليكم التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3943 جنيه مقابل 4068 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3450 جنيه مقابل 3560 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2306 جنيه مقابل 2380 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 27600 جنيه مقابل 28480 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة ، ينتظرها كثير من المواطنين لاتخاذ قرار الشراء أو البيع ،وفقا للسوق المحلي في مصر.



يذكر أن استكمل الذهب العالمي سلسلة الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليحقق المزيد من المكاسب على حساب الدولار الضعيف، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليتخطى عقبة محضر اجتماع الفيدرالي بنجاح.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولارا للأونصة وكانت قد سجل أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة حيث افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2026 دولارا للأونصة.

خلال 6 جلسات متتالية من المكاسب ارتفع سعر الأونصة العالمية بنسبة 2% لتسجل مكاسب بمقدار 42 دولارا، حيث يخترق السعر الآن اختراق منطقة المستوى 2030 دولارا للأونصة والتي تعد منطقة المقاومة الحالية.

