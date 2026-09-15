أحمد موسى: تحديات غير مسبوقة تجعل التنسيق المصري السعودي ضرورة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في غاية الأهمية، مضيفًا أنها حملت جلسة عمل مغلقة وجلسة أخرى موسعة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة ناجحة وأخوية، وتأتي في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، لافتًا إلى أن مصر والسعودية لهما تأثير هائل في المنطقة والإقليم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية تحظيان باهتمام واحترام في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التنسيق المصري السعودي أهم من أي وقت مضى في الوقت الحالي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية ركيزتان للسلام والأمن في المنطقة، مضيفًا: «الجلسة الثنائية المغلقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محدش يعرف إيه اللي حصل فيها».

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن: «أهم الرسائل اليوم أن الرئيس السيسي أكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والمملكة وكل الدول الخليج.. وهذه الزيارة لها ما بعدها».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية تحظيان باهتمام واحترام في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التنسيق المصري السعودي أهم من أي وقت مضى في الوقت الحالي.



