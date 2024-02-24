عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 300 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم السبت 24-2-2024

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم، في مصر، الهبوط، اليوم السبت 24-2-2024؛ بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 195 جنيها، ليصبح إجمالي ما خسره الجرام على مدار يومين حوالي 300 جنيها.

هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3742 جنيها مقابل 4068 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3275 جنيها مقابل 3560 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة  2183 جنيها مقابل 2380 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26200 جنيه مقابل 28480 جنيها.

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل كبير حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ليسجل 3275 جنيها مقابل 3560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26200 جنيه مقابل 28480 جنيه.

مشروع رأس الحكمة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار تنمية مصر.

ووقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم أسعار أعبرة الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

ترشيحاتنا

سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق في أسوان

بالأرقام.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين فى بورسعيد

الرقابة اعترضت.. أحمد حاتم يكشف سبب تأجيل طرح فيلم "الملحد"

من الأقوى..iPhone 15 Pro ولا سامسونج S24 Ultra| مقارنة كاملة

السعر الجديد لـ تويوتا كورولا موديل 2024

لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ