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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

رافينها
رافينها
رباب الهواري

واصل فريق برشلونة انتصاراته على حساب إشبيلية بثلاثية لهدف في الدورى الاسبانى  لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما على رامون سانشيز بيزخوان.

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق رافينها الذي سجل هاتريك في الدقائق 22 و52 و69، وسجل يوسف فوفانا هدف إشبيلية الافتتاحي في اللقاء في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 21 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 13 في المركز الخامس.

وأصبح برشلونة يبتعد بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد مؤقتاً الذي تنتظره مواجهة صعبة غدًا ضد اتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وحقق برشلونة الفوز بأول 7 مباريات في الليجا للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2013-2014 مع تاتا مارتينو و2017-2017 مع فالفيردي و2024-2025 مع فليك.

رجل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

حقق رافينها جائزة رجل المباراة بين برشلونة وإشبيلية بعد تسجيله هاتريك فوز فريقه في المباراة.

برشلونة الدورى الاسبانى إشبليه اخبار الرياضة

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