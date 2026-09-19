رافينيا يوافق على تمديد عقده مع برشلونة

أكّد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، اليوم السبت خلال الجمعية العمومية للنادي، أن النجم البرازيلي رافينيا وافق على تمديد عقده مع الفريق حتى عام 2030.

واستهل الجناح الدولي الموسم بشكل رائع، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد تسعة أهداف رغم مشاركته في مركز غير معتاد كمهاجم صريح.

وقال ديكو: "تجديد عقد رافينيا وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية... رافا سيبقى معنا في السنوات الأربع المقبلة".

وأوضح المدير الرياضي أيضا أن اللاعبَين الشابَين تشافي إسبارت ومارك برنال سيوقعان عقدين جديدين مع النادي في الأيام المقبلة.

وأضاف ديكو: "إنهم ثلاثة لاعبين حسمنا مسألة تجديد عقودهم خلال الأسبوع الماضي".