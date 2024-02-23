800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة بالمحافظات، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 600 جنيه من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 2800 جنيه من نحو 3000 ألف جنيه قبل أيام.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليقترب من النزول عن 3400 جنيهًا للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط الذهب اليوم خاصة عيار 18، الذي يكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع بعد زيادة.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2914 جنيهًا بعد 3000 جنيه أمس ، وبعد 3077 جنيهًا، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهو 4000-4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة بقيمة نحو 600 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم ، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

أسعار الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب اليوم، بعد ان تراجع عدة مرات امس ، إذ هبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل لفارق خلال يوم بين أعلى وأقل سعر نحو 800 جنيه كاملة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب يبحث عنها المشترون والبائعون على حد سواء، نظرًا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجّل المعدن تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3925 جنيه بعد 4154 جنيهًا.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها.

كم سعر جرام الذهب؟

ويهتم الكثير بالبحث سعر جرام الذهب كم؟، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3435 جنيها، بعد 3560 جنيها 3635 جنيها للشراء

سعر الذهب الآن في مصر

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يرغب اللكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 27200 جنيه للبيع بعد 28000 جنيه للشراء أمس، بفارق 800 جنيه وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

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أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3925 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3435 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2944 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة: 2290 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 27480 جنيه للشراء و 27200 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

أما الباحثين عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2027 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الراغبون في الشراء عند شراء المشغولات والسبائك عن سعر المصنعية والذي يتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء، ويتم حساب سعر مصنعية الذهب يتم على كل جرام بكل سهولة، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام.

قد تكون المصنعية 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.