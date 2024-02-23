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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب| انخفاض كبير اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

انخفاض اسعار الذهب
انخفاض اسعار الذهب

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2038 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال محمد فؤاد، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة السابقة؛ بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، ومنذ أول الأمس، انخفض جرام الذهب بنسبة كبيرة وحتى الآن.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3760 جنيها، وعيار 21 إلى 3290 جنيها، وعيار 18 إلى 2820 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 26320 جنيها.

 

20 جنيها “صدى البلد” أسعار الذهب أسعار الذهب الأعيرة الذهبية الجنيه الذهب تعاملات اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 21 بكام محمد فؤاد للأوقية

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