أسعار الذهب| انخفاض كبير اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2038 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال محمد فؤاد، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة السابقة؛ بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، ومنذ أول الأمس، انخفض جرام الذهب بنسبة كبيرة وحتى الآن.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3760 جنيها، وعيار 21 إلى 3290 جنيها، وعيار 18 إلى 2820 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 26320 جنيها.



