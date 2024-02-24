تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 53 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة.

شاهد الفيديو:

وأعلن رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة أمس في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك دولار السوق السوداء ليهبط بقوة.

ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، وتراجع سعر الأخضر في السوق السوداء بقوة إلى نحو 53 جنيها بعدما سجل 63 جنيها أمس.

ويبحث الكثير عن سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وذلك ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم