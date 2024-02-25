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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد انهيار الدولار.. أسعار الذهب اليوم في أدنى مستوى.. إلحق اشتري

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024، عقب انخفاضات متتالية شهدها سعر المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولا بقيمة 400 جنيه، وفيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم وفقا لآخر مستويات معلنة، طبقا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024 - موقع الموقع
سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب اليوم الأحد

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس، إن الوقت الحالي هو وقت مثالي للشراء، تزامنًا مع التراجعات المتتالية في أسعار الذهب، والتي جاءت كالتالي:

  • استقر سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، عند نحو 3428.5 جنيه.
  • سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، نحو 3000 جنيه.
  • حقق سعر الذهب عيار 18، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، نحو 2571.5 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، نحو 24000 جنيه.
  • سعر أوقية الذهب: عالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024 عند 2036 دولارًا.

وكشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببة هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف المنيب في تصريحات له اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف العملات ومقدرتها علي توفير إحتياجات ومستلزمات الانتاج للقطاعات الصناعية والإستيرادية المختلفة.

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تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 مفاجأة

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التقرير الأسبوعي لآي صاغة: 520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

وأكد المنيب أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيهاً، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة علي كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.

بعد انخفاض سعر الذهب أقبل عدد من الراغبين في الاستثمار أو المقبلين على الزواج على شراء المشغولات الذهبية، وقدم خبراء محلات الصاغة عدة نصائح للتجنب الوقوع في الخسائر أو تعرضهم للنصب:

  1. حدد أهدافك قبل الشراء هل للاستثمار أو للزينة أو كهدية؟
  2. قارن أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة قبل الشراء لتحديد قيمة المصنعية.
  3. تأكد من وجود الدمغة التي تثبت العيار على المشغولات الذهبية المباعة.
  4. احصل على فاتورة بقيمة الشراء تتضمن معلومات عن نوع عيار الذهب ووزنه وسعر المصنعية.
  5. تأكد من عدم وجود خدوش أو كسر في المشغولات الذهبية.
  6. اشترِ الذهب من بائع موثوق به له سمعة جيدة، ولا تشترِ من الباعة المتجولين أو عبر الإنترنت.
  7. احتفظ بفاتورة قيمة الذهب بعد الشراء في مكان آمن فقد تحتاج إليها لإرجاع أو استبدال الذهب.
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