جولد بيليون: هبوط أسعار الذهب في مصر بفعل تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي، وكذلك مع فتح التداول على الذهب اليوم الاثنين وذلك بعد التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية والاعلان عن صفقة استثمار كبيرة في رأس الحكمة ساهمت في تغير معنويات الأسعار ودفعت الدولار في السوق الموازي إلى التراجع الأمر الذي من شأنه أن دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بشكل حاد.

واصل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً انخفاض خلال جلسة اليوم الاثنين ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2880 جنيه للجرام وهو أدنى مستوى للذهب في ثلاثة أشهر، وسط هبوط مستمر استجابة لانخفاض الدولار في السوق السوداء

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 435 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3635 جنيه للجرام وأغلق عند 3200 جنيه للجرام الأسبوع المنقضي.

تم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.



وأشار تقرير جولدمان ساكس أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

دفع هذه الأخبار سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بشكل ملحوظ وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب، وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.



هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023، وتستحوذ دولة الامارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما تلتزم مصر بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأسبوع المنتهي على ارتفاع للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

استكمل الذهب في مصر رحلة الهبوط ليغلق الأسبوع الماضي على انخفاض كبير، ليعد بمثابة تصحيح قوي لارتفاع الذهب المستمر منذ بداية 2024، يأتي هذا بعد اعلان الحكومة المصرية عن صفقة كبيرة للاستثمار في رأس الحكمة من شأنها أن توفر سيولة دولارية كبيرة تعمل على تهدئة أزمة العملة الصعبة التي تواجها البلاد حالياً، الأمر الذي تسبب في تراجع الدولار في السوق الموازي وبالتالي انخفضت أسعار الذهب.

استطاع سعر الأونصة العالمية أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى المقاومة 2030 دولار للأونصة والذي فشل طوال الأسبوع في تخطيه، ليعمل هذا الاغلاق على اكتساب زخم إيجابي للذهب خلال الأيام القادمة.

الآن يستهدف الذهب العالمي استمرار الصعود حتى المستوى 2050 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2065 دولار للأونصة. وهو المقاومة الرئيسية القادمة.



في حال استكمل الذهب في مصر رحلة الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وهو المستوى الذي يجعل سعر الدولار في تسعير الذهب دون الخمسين جنيها لأول مرة منذ شهور