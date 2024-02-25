لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، تزامنًا مع توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة.

وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية في مصر، مما يُساعد على تخفيف أزمة الاقتصاد ويُحسّن من مناخ الاستثمار بشكل عام.

ويُعد انخفاض أسعار الذهب مؤشرًا إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد المصري، ويُشير إلى زيادة الثقة في العملة المحلية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطط الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تأثير إيجابي

ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة.

وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف مصر التنموية، وجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

وانخفض سعر المعدن النفيس اليوم الأحد، نحو 130 جنيها في كافة الأعيرة الذهبية مقارنة بأسعار أمس.

وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن إعلان صفقة رأس الحكمة أثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وفي تصريحات تلفزيونية، أعرب ميلاد عن تفاؤله بهذه الصفقة وتأثيرها على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هناك انخفاض كبير في أسعار الذهب، ونحن نرى أن الصفقة عملت على تهدئة السوق". وأضاف: "تشهد السوق المحلية للمصوغات والمجوهرات حاليًا تراجعًا وانخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وهذا يعتبر خطوة إيجابية كبيرة".

وأكد ميلاد أن أسعار الذهب تتأثر حاليًا بالتغيرات الحالية في سعر الدولار في السوق الموازية وبمبدأ العرض والطلب. وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن متوسط سعر الذهب عيار 21 في الفترة الحالية يتراوح بين 3000 و3050 جنيهًا.

وأشار ميلاد إلى أن الذهب يعتبر استثمارًا مربحًا على المدى البعيد وأنه ليس للمضاربة أو تحقيق الربح الشهري. ووجه رسالة للمواطنين: "اطمئنوا، إذا قمتم بشراء الذهب بسعر مرتفع، فعليكم الاحتفاظ به لأنه يحتفظ بقيمته على مر الزمن، وإذا كنتم تستثمرون على المدى البعيد، فلا تتخلوا عنه، فمن الأفضل ألا تخسروا في مثل هذا الوقت والانتظار للتغيرات العالمية التي تحدث".

ونصح بأن الفترة الحالية تشهد تراجعات متتالية في سعر الذهب، وأنها تعتبر فترة مثالية للشراء.