عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: صفقة "رأس الحكمة" شراكة استثمارية وليست بيعا للأصول

رأس الحكمة
رأس الحكمة

وجّه الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار الشكر والتقدير والتحية للقيادة السياسية في مصر والإمارات، والحكومة المصرية على إتمام صفقة مشروع تنمية رأس الحكمة.

وقال الشرقاوي، في مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز" إن مشروع تنمية رأس الحكمة غير مسبوق في التاريخ في مجال الاستثمار المباشر بمصر، متابعًا: "150 مليار دولار نفقات استثمارية طوال مدة المشروع منهم 35 مليار دولار دفعة مقدمة"، مؤكدًا أن هذا شيء غير مسبوق ونجاح كبير لمستقبل الاقتصاد المصري.

شراكة استثمارية

أضاف أن هذا المشروع هو شراكة استثمارية وليس بيعًا للأصول، متابعًا: "رأس الحكمة قطعة أرض موجودة على أرض مصرية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين مطور عالمي كبير، وهي شركة أبوظبي للتنمية القابضة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه الشركة ستنشأ مدينة متكاملة على مساحة تقترب من 41 ألف فدانًا".

وتابع "عملية البيع المباشر لأصول الدولة غير موجودة على الإطلاق في تلك الصفقة"، لافتًا إلى أن المشروع سيعمل على تنمية 171 مليون كليو متر مربع، وهناك مدينة جديدة سيطلق عليها رأس الحكمة الجديدة.

أبوظبي للتنمية إكسترا نيوز الاستثمار المباشر الإقتصاد المصرى الحكومة المصرية الدكتور يسري الشرقاوي المجتمعات العمرانية شراكة استثمارية شركة مساهمة مصرية صفقة رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مرحلة ما بعد الكارثة.. صحة غزة تكشف خطورة الوضع الحالي بالقطاع

شهر من الآن.. بشرى سارة بشأن انخفاض الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة

خبير: صفقة "رأس الحكمة" شراكة استثمارية وليست بيعا للأصول

دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان .. يبارك فى الصحة والمال والولد والزوجة

بسبب غلاء الأجهزة الكهربائية..إزاي تحافظ عليها لما النور يقطع

بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتقدم على أبو سليم الليبي في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

اﻟﻤﺰﻳﺪ