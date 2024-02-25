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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شهر من الآن.. بشرى سارة بشأن انخفاض الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة

انخفاص أسعار السلع
انخفاص أسعار السلع

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير جاء تزامنا مع صفقة الحكومة الكبرى المتعلقة بـ رأس الحكمة، بشراكة مع الامارات، خاصة مع الإعلان عن دخول 24 مليار دولار خلال مدة حدها الأقصى شهرين.

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أوضح شعيب في تصريحاته لـ صدى البلد أن الدولار خلال الفترة الأخيرة كان يتم التعامل مع الدولار كسلعه لاكتناز الأموال، بسبب المضاربة على سعره، وهو ما أضر بالاقتصاد حينها وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المواطنين بشكل مبالغ فيه.

أوضح الخبير الاقتصادي أنه مع تدفق الدولار أصبح هناك خوف من حائزيه، وهو ما أدى إلى التدافع في التخلص منه، مما جعل العرض أكثر من الطلب وبالتالي انخفاضه بشكل كبير.

وتوقع شعيب انخفاض العديد السلع خلال الفترة الأخيرة من بينها الذهب والحديد والسيارات في ظل وجود تدفقات دولارية.

وبسؤاله عن موعد شعور المواطن بالانخفاض الحقيقي في أسعار السلع والمنتجات يقول دكتور بلال شعيب:" كعادة الاقتصاد الارتفاع يكون مفاجئ ولكن الانخفاض يكون تدريجي، فالتاجر الذي قام بالشراء بسعر معين، صعب بيعه بأقل من ثمنه ".

واختتم أنه مع استقرار سعر الصرف سيكون هناك انخفاض تدريجي، وملموس ولكن هذا الانخفاض لن يقل عن شهر من الآن.
 

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