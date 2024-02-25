خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

مفاجأة بشأن سعر العملة الخضراء في مصر

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبداللطيف تغطية خاصة حول تفاصيل الانخفاض الكبير في سعر الدولار اليوم، ومفاجأة تنتظر سعر الدولار في السوق السوداء، بالاضافة الى توضيح التصريحات التي تؤكد استمرار انخفاض الدولار حتى يقارب السعر الرسمي والعادل له أمام الجنيه، عقب توقيع مصر لاتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، ودخول مليارات الدولارات لمصر.

ولا تزال مفاجآت صفقة "رأس الحكمة" تتوالى على الأسعار في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب والدولار انخفاضا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض.

كانت مصر قد وقعت، الجمعة الماضية، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.



وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه "بعد اسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".