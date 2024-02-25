توضيح من صندوق النقد: صفقة "رأس الحكمة" ليست مرتبطة بمباحثات مصر

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.

وقال في تصريحات إلى قناة "العربية"، اليوم السبت، إن الصفقة ستساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل. وأكد "أذعور" أهمية مرونة سعر صرف العملة الأجنبية في مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.

خطوة على طريق خفض نسبة التضخم

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.

ولفت إلى أنه لا علاقة بين زيادة حجم قرض صندوق النقد لمصر وبين استقبالها للاجئين من غزة، إذ أنه تم وضع البرنامج قبل بدء الحرب في غزة، وأن مراجعة الصندوق مبنية على خطوات الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.