توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم

وأشار متحدث الحكومة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت - إلى أن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة، حيث سيتم ستتم إقامة مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و"مارينا" سياحي عالمي ومطار سيتم انشاؤه جنوب المدينة، كما أن المدينة ستضم "حي مال وأعمال عالميا"، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.