ساويريس ساخرا من شائعات بيع رأس الحكمة: هياخدوا الأرض معاهم دبى

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من الشائعات التي انتشرت بشأن بيع مدينة رأس الحكمة عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عن تنميتها عبر شراكة مصرية إماراتية قائلا:" يعني هياخدوا المدينة يرجعوا بيها على دبي".

وأضاف نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” تقديم الاعلامي سيد علي ان الصفقة التي تمت بين الحكومة المصرية والجانب الإماراتى صفقة فريدة من نوعها وجاءت في وقت مهم للغاية حيث تعاني الدولة من نقص في العملة الصعبة وعدم استقرار سعر الصرف.

وتابع نجيب ساويرس ان الصفقة ممتازة للغاية بالنسبة للدولة المصرية حيث أن القطاع الخاص في مصر لا يمنح الحكومة شراكة بأكثر من 25% في اي مشروع بعكس ما نصت عليه الصفقة فالحكومة المصرية تشارك بنسبه 35% فى المشروع اضافة الى ان سعر الارض في هذه المنطقة أعلى من السعر الذي اشترى به القطاع الخاص المصري اراضي هناك معقبا:"احنا عندنا ارض هناك سعر المتر اشتريناه ارخص".

حل العديد من المشاكل

وأوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس أن السيولة الدولارية التي ستعود جراء الصفقة تحل العديد من المشاكل منها خفض سعر الدولار للسعر العادل.

وتابع نجيب ساويرس قائلا:" الناس لازم تفهم ان الصفقة دي ليست صفقة بيع وشراء وفيها جانب إنساني كبير كمساعدة من الاشقاء الاماراتيين لمصر".