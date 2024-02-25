توفير فرص عمل ونقلة في نوعية السائح|«برلماني» يعدد أهمية صفقة «رأس الحكمة» لمصر

أكد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن صفقة رأس الحكمة غيرت في الشكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعد بمثابة شراكة استثمارية بين الإمارات والحكومة المصرية.

وقال محمد عمارة، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الشراكة تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، مؤكدا أن تلك الصفقة ستساهم في توفير فرص العمل، إضافة إلى نقلها لمصر نقلة نوعية في نوع السائح الذي سيأتي إلى مصر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لولا مدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق الجديدة، كانت مصر لا تستطيع جذب استثمارات أو جذب حركة السياحة.