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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية صفقة «رأس الحكمة» لدعم مناخ الاستثمار.. المهندس بهاء ديمتري يوضح

المهندس بهاء ديمتري،
المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني

أكد المهندس  بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن صفقة "رأس الحكمة"، خطوة ممتازة، خاصة أنها تدعم الاستثمار المباشر، وشراكة هامة بين مصر والإمارات.

وقال بهاء ديمتري، خلال لقاء له ببرنامج “8 الصبح"، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صفقة رأس الحكمة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أن  مصر لها 35% من الأرباح الخاصة بتلك الصفقة الهامة.

 

وأضاف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: “أدعو الحكومة أن تشعر المواطن بمدى تأثير تلك الصفقة، خاصة في التأثير على الأسعار”.

وأكد أنه لا بد من ضبط الأسعار، وضبط معدلات التضخم، وتوفير للصناعة المواد الخام التي تحتاجها، من أجل العمل على ضبط معدلات الأداء الاقتصادي للدولة.

بهاء ديمتري لجنة الصناعة الحوار الوطني رأس الحكمة مصر الامارات

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