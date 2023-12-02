شعبة الأجهزة المنزلية: الصناعات المستوردة لا تتعدى 8% والباقي محلي.. فيديو

أكد بهاء ديمتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، أن القطاع الخاص الصناعي في مصر هو قطاع خاص وطني له أكثر من 40 عاما يلبي كل احتياجات السوق المصري، مفيدا بأن نسبة الصناعات المستوردة إلى نسبة الصناعات المحلي لا تتعدى 8% والباقي انتاج مصري.

وأشار "ديمتري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا يوجد تاجر بدون مصنع ولا يعمل المصنع بدون تاجر وهذه عملية تكاملية ولا تكون من طرف واحد، موضحا أننا في مصر غير منتجين للمواد الخام الرئيسية للصناعة كالصلب والنحاس والنيكل وهي مواد خام تأتي مستوردة ويتحكم بها سعر البورصة ويتحكم بها إتاحة النقد الأجنبي في البنوك.

أشار إلى أنه لابد من العودة للوضع الأصلي وأن يكون هناك سعر واحد للعملة، موضحًا أن القطاع الخاص يسير خلف الصالح العام للشعب المصري والاقتصاد المصري وهو ركيزة أساسية من هذا الاقتصاد، مشددًا على أن معدلات التصنيع في مصر انخفضت بسبب انخفاض ورود المواد الخام.