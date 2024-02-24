بعد صفقة رأس الحكمة.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار| فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب، توقعات سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان صفقة رأس الحكمة.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يوم الإتنين هيبان لما السوق يفتح.. هنعرف الدولار يترنح ولا لأ".

وأضاف: "السندات المصرية تتحسن، والذهب أسعاره تنخفض"، لافتا إلى أن: "كل شيء يتحسن اليوم.. الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أثر في السوق.. والسوق سمع الخبر، الفلوس تيجي ونبدأ نقبض الناس وندخل السلع".

وأردف: "نحتاج إلى 14 مليار دولار من أجل الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، لذلك لا بد من استعمال الأموال القادمة من مشروع رأس الحكمة بشكل جيد".

وتابع: “رئيس الوزراء قال في 10 مليار هيوصلوا قريب، بس ده مش موجود في بيان القابضة، ولكن أنا بصدق رئيس الوزراء بتاعنا”.

وواصل: "لما تجيلنا الفلوس، عايزين 14 مليار دولار عشان الجمارك، ومحتاجين 8 مليارات دولار عشان نعمل مرونة صرف، ونطلع الدولار من 30 إلى 41 جنيه".