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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صفقة رأس الحكمة.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار| فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، توقعات سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان صفقة رأس الحكمة.

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وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يوم الإتنين هيبان لما السوق يفتح.. هنعرف الدولار يترنح ولا لأ".

وأضاف: "السندات المصرية تتحسن، والذهب أسعاره تنخفض"، لافتا إلى أن: "كل شيء يتحسن اليوم.. الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أثر في السوق.. والسوق سمع الخبر، الفلوس تيجي ونبدأ نقبض الناس وندخل السلع".

وأردف: "نحتاج إلى 14 مليار دولار من أجل الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، لذلك لا بد من استعمال الأموال القادمة من مشروع رأس الحكمة بشكل جيد".

وتابع: “رئيس الوزراء قال في 10 مليار هيوصلوا قريب، بس ده مش موجود في بيان القابضة، ولكن أنا بصدق رئيس الوزراء بتاعنا”.

وواصل: "لما تجيلنا الفلوس، عايزين 14 مليار دولار عشان الجمارك، ومحتاجين 8 مليارات دولار عشان نعمل مرونة صرف، ونطلع الدولار من 30 إلى 41 جنيه".

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