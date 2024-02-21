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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق عمرو أديب علي المعركة الطاحنة بين شيرين وأصالة وأنغام

صدى البلد

علق الإعلامي عمرو أديب علي الصراع الذي قام الفترة السابقة بين الفنانين الثلاث شيرين وأنغام وأصالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب عمرو:" سؤال بسيط وسط هذه المعركه الطاحنه الممتده منذ ايام : ايه المانع ان انغام تبقى عظيمه وشرين كمان عظيمه واصاله ايضا عظيمه فلنتمتع بكل هذه العظمه التى منحنا الرب على هذه الارض بعض الهدوء والحمد سيكون مفيدا".

 

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب مشاركتها وغنائها في حفل "ليالي سعودية مصرية"، مساء أمس، الذي أقيم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بسبب حركات يديها، ولغة جسدها التي وجدها البعض كونها تشير لعلاقتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، وذلك خلال غنائها لأغنية "حبة جنة".

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بغناء عدد من أغانيها المميزة والمعروفة، وكان منها أغنية "حبة جنة"، والتي استخدمت فيها شيرين حركات بيديها وتعابير للوجه أثارت الجدل بشكل كبير.

واستخدمت شيرين عبد الوهاب يدها في "اللطم علي وجهها" أثناء غنائها، مع الاشارة بيدها لعدد من الحركات واشارات بوجهها، والتي ارجعها البعض كونها تشير إلي علاقتها مع الفنان حسام حبيب.

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