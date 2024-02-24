«الطبطبة جت».. تعليق ناري من عمرو أديب على صفقة رأس الحكمة| فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على صفقة مشروع رأس الحكمة، قائلا: "الصفقة طوق نجاة".

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مصر ما قبل الصفقة شيء وما بعدها شيء آخر، أنت ما زلت في المياه، وتم إلقاء طوق نجاة لك".

وأضاف: "الدولة تتنفس الصعداء، نحن في وضع آمن الآن، والأمور تمضي بشكل جيد"، لافتا إلى أن: "هذه الصفقة طوق نجاة للمصريين، وبداية لانفراج الأزمة، والآن يستطيع كثير من المسؤولين النوم في بيوتهم".

وأوضح: "أصبحنا في وضع أفضل كثيرا، ونستطيع أن نأمل أن الأمور تمضي بشكل جيد، ولا نجد مشاكل صعبة أو اختناقات كبيرة، حيث إن صفقة مشروع رأس الحكمة ليست حلا، ولكنها بداية الحل.. كله كان ضرب الفترة اللي فاتت، والآن جاءت الطبطبة".