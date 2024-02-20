ميسي وشيرين.. تعرف على أبرز ضيوف عمرو أديب في Big time

نشر المستشار تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام برومو برنامج عمرو أديب الجديد ، والذي ينتمي إلي نوعية برامج البودكاست ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

ومن أبرز الضيوف المقرر ظهورهم في البرنامج ويل سميث، منى زكي، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد ممدوح إسعاد يونس، دنيا سمير غانم ، محمد عبده، ميسي، أحمد عز، كريم عبد العزيز، إليسا، باسل الخياط، ماجد المهندس، يسرا ، اسما لمنور ، جورج وسوف ، كريم محمود عبد العزيز ، ماجد الكدواني وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة أصالة الإعلامي عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست big Time.

وكان قد شارك عمرو أديب في تقديم أولي حفلات الليالي السعودية المصرية ، والتي اقيمت في دار الاوبرا المصرية ، بمشاركة كل من ريهام عبد الحكيم وعمر خيرت وماجد المهندس ومحمد منير وشيرين عبد الوهاب