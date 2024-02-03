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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| لبني عبد العزيز تشن هجومًا على أوباما .. أسرار فى حياة أم كلثوم..هل تتزوج حورية فرغلي نزار فارس

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

فى ذكري وفاة أم كلثوم.. عبد الحليم قبل يدها وسبت يوسف شاهين لهذا السبب

تحل اليوم ذكري وفاة كوكب الشرق “ أم كلثوم ” والتي تعد أهم مطربة فى تاريخ الفن المصري حتي الأن ، حيث بلغ عدد أغانيها ما يزيد عن 300 أغنية .

أك كلثوم أو كما تلقب “ بالست ” ، تعد المغنية الاشهر فى العالم العربي على الرغم من وفاتها 1975 . 

 

شاهد.. الصور الأولى من "دواعي السفر" لـ أمير عيد ونادين

يواصل صناع مسلسل “ دواعي السفر " تصوير العمل تمهيدًا لعرضه على أحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة . 

العمل من إنتاج بيتر ميمي ومن تأليف محمد ناير ، ويشارك فى بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي .

 

قبل موعده بـ15 يوما.. نفاد تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

علنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير القادم على خشبة مسرح  ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩ ، عن نفاذ التذاكر .

 

وبلغت  أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

 

مناظر تشرف وتفرح.. أحمد أمين يشيد بـ طه الدسوقي بسبب "حالة خاصة"

هنأ الفنان أحمد أمين صديقه الفنان طه دسوقي ، على نجاح مسلسله حالة خاصة ، والذي طرح آخر حلقاته  يوم الاربعاء الماضي . 

وقال أحمد أمين فى تدوينه له : أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كدا،  بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه دسوقي في أول بطولة، وعبد العزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي".

 

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

نشر المذيع العراقي نزار فارس ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” فيديو يجمعه بالفنانة حورية فرغلي ، بعد أزمتهما الشهيرة . 

وقال تزار فارس فى الفيديو : هذا الورد لعيونكم بتاريخ 2-2 قبل عيد الحب ، ومصحف من أجل ان يحفظك من أي شر . 

 

لبنى عبد العزيز: الانحراف الأخلاقي والعنصري في أمريكا بدأ مع أوباما

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز انها تري ان الرئيس الامريكي الاسبق بارك أوباما ، كان سىء للغاية خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية . 

وقالت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : الانحراف السياسي والعنصري بدأ في عهد أوباما ، والشعب الامريكي كان “ قرفان ” منه ، لذا فقد أختار الرئيس ترامب منه بعده ، حيث راي الناخبين انه له أفكار مختلفة واستطاع ات يبني نفسه بنفسه.

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