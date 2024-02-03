أخبار الفن| لبني عبد العزيز تشن هجومًا على أوباما .. أسرار فى حياة أم كلثوم..هل تتزوج حورية فرغلي نزار فارس

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

تحل اليوم ذكري وفاة كوكب الشرق “ أم كلثوم ” والتي تعد أهم مطربة فى تاريخ الفن المصري حتي الأن ، حيث بلغ عدد أغانيها ما يزيد عن 300 أغنية .

أك كلثوم أو كما تلقب “ بالست ” ، تعد المغنية الاشهر فى العالم العربي على الرغم من وفاتها 1975 .

يواصل صناع مسلسل “ دواعي السفر " تصوير العمل تمهيدًا لعرضه على أحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة .

العمل من إنتاج بيتر ميمي ومن تأليف محمد ناير ، ويشارك فى بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي .

علنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير القادم على خشبة مسرح ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩ ، عن نفاذ التذاكر .

وبلغت أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

هنأ الفنان أحمد أمين صديقه الفنان طه دسوقي ، على نجاح مسلسله حالة خاصة ، والذي طرح آخر حلقاته يوم الاربعاء الماضي .

وقال أحمد أمين فى تدوينه له : أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كدا، بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه دسوقي في أول بطولة، وعبد العزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي".

نشر المذيع العراقي نزار فارس ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” فيديو يجمعه بالفنانة حورية فرغلي ، بعد أزمتهما الشهيرة .

وقال تزار فارس فى الفيديو : هذا الورد لعيونكم بتاريخ 2-2 قبل عيد الحب ، ومصحف من أجل ان يحفظك من أي شر .

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز انها تري ان الرئيس الامريكي الاسبق بارك أوباما ، كان سىء للغاية خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية .

وقالت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : الانحراف السياسي والعنصري بدأ في عهد أوباما ، والشعب الامريكي كان “ قرفان ” منه ، لذا فقد أختار الرئيس ترامب منه بعده ، حيث راي الناخبين انه له أفكار مختلفة واستطاع ات يبني نفسه بنفسه.