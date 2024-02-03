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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مناظر تشرف وتفرح.. أحمد أمين يشيد بـ طه الدسوقي بسبب "حالة خاصة"

الفنان أحمد أمين
الفنان أحمد أمين

هنأ الفنان أحمد أمين صديقه الفنان طه دسوقي ، على نجاح مسلسله حالة خاصة ، والذي طرح آخر حلقاته  يوم الاربعاء الماضي . 

وقال أحمد أمين فى تدوينه له : أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كدا،  بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه دسوقي في أول بطولة، وعبد العزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي".

 

وتابع أمين: “وده الحقيقة الدور اللي لازم دايما نعمله اننا نصدق في مواهب جديدة تستحق ونسيبلها المساحة والفرصة، ساعتها  هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتأثر،  وهي مصر كدا هتفضل ولادة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل أحلى تحية وسلام، مش هاقول لك مبروك يا حبايبي ليكم أنا هاقول مبروك للمجال انضمامكم له كفنانين كبار، حالة خاصة” .

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تفاصيل مسلسل حالة خاصة
 

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة

 

الفنان أحمد أمين الفنان طه دسوقى طه دسوقي طه الدسوقي عبد العزيز النجار مسلسل حالة خاصة

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