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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة الممثل الأمريكي كارل ويذرز .. تعرف على أشهر أعماله

صدى البلد

أعلن مدير أعمال الممثل الأمريكي كارل ويذرز في تصريحات لمجلة فارايتي الأمريكية، وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونعت عائلة ويذرز الممثل الشهير بوفاته، بالقول: "يغمرنا حزن عميق ونحن نعلن وفاة كارل ويذرز".

وقالت العائلة إن ويذرز توفي الخميس بسلام في أثناء نومه.

وجاء في رسالة النعي: "كان كارل رجلاً استثنائياً عاش حياة غير عادية ، من خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفن والرياضة، ترك بصمة لا تمحى، وقد حظي بالتقدير في جميع أنحاء العالم وستبقى ذكراه عبر الأجيال.

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وكان كارل ويذرز ممثل، ومخرج سينمائي، ومنتج أفلام، ولاعب كرة قدم أمريكية، وممثل أفلام، وممثل تلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية. ولد في نيو أورلينز، لويزيانا.

ومن أبرز أعمال كارل ويذرز، فيلم Predator، فيلم Happy Gilmore، وقدم سلسلة درامية Star Wars The Mandalorian.مسلسل Disney + The Mandalorian.

 

 

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