نورهان الشيخ تبدأ تجربة إعلامية جديدة عبر «النهار لايف»

أعلنت الإعلامية نورهان الشيخ أن برنامجها «قصة من نور» يُعرض يومي السبت والأحد في السادسة والنصف مساءً، بداية من أول الشهر، ضمن الخريطة البرامجية الجديدة لقناة «النهار لايف»، معربة عن سعادتها بخوض التجربة الجديدة والظهور في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المشاركة في البرنامج تمثل فرصة كبيرة لها، مؤكدة تقديرها للظهور مع إعلامية ونجمة كبيرة مثل لميس الحديدي، ومعتبرة ذلك شرفًا لها.

وأوضحت الشيخ أن برنامج «قصة من نور» يستهدف تقديم السيرة النبوية من منظور يبرز أخلاق النبي ورحمته وإنسانيته، مع التركيز على الجوانب التي ترى أنها لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام في الصورة الشائعة عن حياته، لتكون الرسالة الأساسية للبرنامج تعريف الجمهور بهذه القيم.