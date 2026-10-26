حقيقة فيديو الطفل المولود بشارب

أكدت الإعلامية لما جبريل انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل حديث الولادة يظهر بشارب، مشيرة إلى أن العديد من المتابعين صدقوا الفيديو، فيما سخر بعضهم من المشهد المتداول.

وقالت لما جبريل، عبر برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه بعد البحث عن أصل الفيديو، تبيّن أنه نُشر عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس بالضرورة أن يعكس واقعة حقيقية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وشددت على أهمية التحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل تصديقها أو إعادة نشرها، خاصة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إنتاج محتوى يبدو واقعيًا.