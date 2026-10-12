لما جبريل: الأغاني المصرية أصبحت جسرا للتواصل مع الشعوب.. والقوة الناعمة أقرب طريق لقلوب العرب

أكدت الإعلامية لما جبريل أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا كانت رائعة، وشهدت العديد من المواقف التي عكست تأثير الفن والموسيقى المصرية في الشعوب المختلفة.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن عدد من المواقف اللافتة خلال الزيارة، من بينها غناء أطفال طوريا أغنية «فيها حاجة حلوة»، ونشر الرئيس الكوري أغنية «بابا»، إلى جانب اختيار رئيس الوزراء الماليزي أغنية «تملي معاك»، للفنان عمرو دياب.

وأضافت أن عددًا من الأندية العالمية يحرص على إنتاج محتوى موجه إلى الشعوب العربية، مستخدمًا الأغاني المصرية، وهو ما يعكس انتشار الموسيقى المصرية وقدرتها على الوصول إلى جماهير مختلفة.

الشعوب العربية

وشددت الإعلامية على أن هذه المواقف تؤكد أهمية القوة الناعمة في تعزيز التواصل بين الشعوب، معتبرة أن الفن والموسيقى يمثلان من أقرب الطرق للوصول إلى قلوب الشعوب العربية والتأثير فيها.