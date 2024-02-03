فى ذكري وفاة أم كلثوم.. عبد الحليم قبل يدها وسبت يوسف شاهين لهذا السبب

جنازتها صنفت عالمية

تحل اليوم ذكري وفاة كوكب الشرق “ أم كلثوم ” والتي تعد أهم مطربة فى تاريخ الفن المصري حتي الأن ، حيث بلغ عدد أغانيها ما يزيد عن 300 أغنية .

أك كلثوم أو كما تلقب “ بالست ” ، تعد المغنية الاشهر فى العالم العربي على الرغم من وفاتها 1975 .

صنفت أم كلثوم ضمن أعظم المطربين بالعالم على مر التاريخ، حيث احتلت كوكب الشرق المرتبة 61 حسب مجلة «رولينج ستون» الأمريكية في لائحة أفضل 200 مطرب حول العالم.

تعد جنازة أم كلثوم من أعظم ثمان جنازات في العالم، إذ بلغ عدد المشيعين حوالي أربع ملايين شخص ، حيث حرص الملايين عل ي توديعها ، الا اغانيها مازالت المفضلة بالنسبة كل الاجيال .

ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي" بأم كلثوم " يوم 4 مايو 1908، في قرية طماي الزهايرة محافظة الدقهلية بمصر.

بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 إنتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926، كانت نقطة إنطلاقها عندما تعرفت على الشاعر (أحمد رامي) ثم الملحن (محمد القصبجي) لتصدر عام 1928 مونولوج (إن كنت أسامح وأنسى الآسية).

شاركت بصوتها في فيلم أولاد الذوات عام 1932، ثم إلتحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت في عدة أفلام في الثلاثينيات والأربعينيات كان آخرها فيلم (فاطمة) عام 1947، لتتفرغ بعدها للغناء فقط، وبعد ثورة يوليو عام 1952، تم تكوين اللجنة الموسيقية العليا والتي كانت هي من أعضائها بجانب رياض السنباطي و الموسيقار محمد عبد الوهاب ، وأصبحت أم كلثوم اول نقيبه فى نقابة الموسيقيين .

حصلت أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية على العديد من الجوائز والأوسمة من عدة دول عربية وأجنبية؛ منها وسام الكمال في مصر من الملك فاروق، وجائزة الدولة التقديرية في الستينيات، ووسام الأرز اللبناني، ووسام النهضة الأردني، ونيشان الرافدين العراقي، ووسام الاستحقاق السوري، ووسام نجمة الاستحقاق الباكستاني.

خلاف أم كلثوم وعبد الحليم :

الموسيقار الكبير حلكي بكر كشف عن خلاف حدث بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ، حيث علق الاول على المسرح علي حصولها على وقت إضافي فى أحدي الحفلات ، ليصعد على المسرح متأخرا ، وحين سمعت أم كلثوم تعليقه غضبت ، مما جعله يذهب اليها مباشرًا ويقبل يدها ويعتذر لها .

موقف طريف مع يوسف شاهين :

وكشف الفنان الراحل يوسف شاهين عن كواليس لقاءه بالسيدة أم كلثوم وتعاونهما فنياً ، حيث أكد انه فؤجي انه وجد ان العديد من المسولين يبحثون عنه ، وليكتشف ان كوكب الشرق تريد ان يقوم بإخراج اغنيه لها وهي “ شوف وطوف ” ، الا انه رفض ان يقوم باخراجها ، واعتذر لها .

وتابع يوسف شاهين فى أحدي الحوارات التليفزيونية قائلاً : قلت لها ايه الاغنية العبيطة دي ، ولكنها قامت بسبي وقالت لي انت مجنون ؟ ، وهنا نشأ بينهم علاقة صداقة ، مما دفعه لان يطلب منها ان يسجل قصة حياتها .