شاهد.. الصورة الأولى من "دواعي السفر" لـ أمير عيد ونادين

يواصل صناع مسلسل “ دواعي السفر " تصوير العمل تمهيدًا لعرضه على أحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة .

العمل من إنتاج بيتر ميمي ومن تأليف محمد ناير ، ويشارك فى بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي .

ومن المقرر أن يخوض بيتر ميمي كمخرج الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعد فيلم بيت الروبي هو آخر أعمال بيتر ميمي، والعمل ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .