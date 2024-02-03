بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

نشر المذيع العراقي نزار فارس ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” فيديو يجمعه بالفنانة حورية فرغلي ، بعد أزمتهما الشهيرة .

وقال تزار فارس فى الفيديو : هذا الورد لعيونكم بتاريخ 2-2 قبل عيد الحب ، ومصحف من أجل ان يحفظك من أي شر .

وعلق نزار على الفيديو قائلاً : اهديت وردة الحبيبتي حورية فرغلي .

تفاصيل أزمة حورية فرغلي ونزار فارس:

وكانت قد خرجت الفنانة حورية فرغلي ونفت زواجها أو خطوبتها من الاعلامي نزار فارس ، مؤكدة انه استغل مقطع تم تصويره أثناء كواليس حلقاتها معه ، ونشر من أجل إيهام الجمهور بزواجهما .

ورد المذيع العراقي نزار فارس علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي، والتي نفت فيه خطوبتها له ، تكذيبه بعد ادعائه تلك الشائعة.

وقال نزار فارس في فيديو قام بنشره عبر خاصة الاستوري علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس، انا كبرت بالعمر، مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات، نفسيتي تعبانة، وحينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس .

وتابع نزار الفارس : بعدها دخلنا البلكونة وصورنا الفيديو اللي بقولها فيه أنا غيور ومقبلش تلبسي قصير ، وكانت فرحانة وقولتها انت فنانة جميلة .

وأضاف نزار الفارس : استغربت من تصريحها باني استغلها والفيديو موجود وهتشوفوه في الحلقة لما تتذاع .