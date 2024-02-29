800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر، في موجة التراجع التي بدأت منذ أيام، على خلفية انهيار سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما دون الـ50 جنيه.

شهد سعر الذهب موجة هبوط كبيرة لأول مرة منذ يناير الماضي الذي سجل فيه أعلى سعر، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، تراجعت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، نتيجة إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار.

موضوعات متعلقة:

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فهو يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة لشراء الشبكة من السلاسل والخواتم والدبل وغيرها، والذي استقر على تراجع قوي.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2571 جنيها للشراء و 2528 للبيع بعد 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وعن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1100 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا.

الذهب

تصريحات صندوق النقد

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، قبل ساعات أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع.

كم سعر جرام الذهب؟

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب كم؟ عبر محرك جوجل، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية لشراء المشغولات مع عيار 21.

سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد موجة غلاء تاريخية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1100 جنيه من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 9200 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2950 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن أسعار الذهب، فتراجعت ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3428 جينها للبيع اليوم بعد 3925 جنيها و4154 جنيهًا قبل أيام.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

أما سعر الجنيه الذهب ، فشهد تراجعا ملحوظا خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23600 جنيه للبيع بعد نحو 24 24400 جنيه للشراء قبل ساعات للشراء بفارق نحو 800 جنيه، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3428 جنيهًا للشراء و3371 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,000 جنيهًا للشراء و 2950 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2571 جنيهًا للشراء و 2528 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 24000 جنيه للشراء و 23600 جنيه للبيع.

الذهب

كم سعر الأونصة اليوم؟

اما عن أونصة الذهب يبحث عن سعرها الكثير، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراجعا ليصل نحو 2034 دولارًا، ونحو 110 -111 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

المصنعية يتم حسابها على كل جرام ذهب، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

سعر مصنعية الذهب على كل جرام يتم إضافته بسهوله ، من خلال حساب 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق.