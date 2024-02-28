عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يرصد توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة والوقت المناسب للشراء والبيع  

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب قد شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد توقيع الحكومة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر مع الجانب الإماراتي مقابل 35 مليار دولار ستدخل مصر، موضحا أن دخول هذه المليارات من الدولارات لمصر تسبب في إنهيار السوق السوداء للعملة والتي تسببت في انخفاض كبير في أسعار الذهب لأن التجار في مصر يقومون بتسعيره وفقا لدولار السوق السوداء .

البورصة تخسر 40 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس البورصة يشارك في القمة السنوية لأسواق المال

أوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول أول دفعة من الصفقة وهي 15 مليار دولار بعد أيام قليلة، و20 مليار دولار خلال شهرين، مؤكدا أن توفير هذه المليارات بالبنوك للمستوردين فلن يلجأ المستورد للسوق السوداء لتوفير النقد الأجنبي، وهذا يسهم بلا شك في ضرب السوق السوداء للعملة من ناحية وتقليل الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار بالسوق الموازي والذي لن يلجأ له إلا السلع الترفيهية فقط .

وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أنه بعد دخول هذه الأموال من النقد الأجنبي لمصر قد يلجأ المركزي لتحريك سعر الصرف وفقا للتوقعات وذلك من أجل السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها تدريجيا، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسعر الذهب فقد يستمر التراجع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض الدولار بالسوق السوداء وانخفاض الطلب على الذهب وزيادة المعروض منه حتى يستقر سعره عند السعر العادل وهو السعر المتوافق مع السعر العالمي للذهب، موضحا أنه حينها سيكون الوقت مناسب جدا للشراء والاستثمار في الذهب .

وأكد غراب، أن الفترة المقبلة بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب سيتبعه حالة من الاستقرار في الأشعار، مؤكدا أن هناك زيادات كبيرة ستحدث في سعر الذهب ولكن ليس في الوقت الحالي لكن قد يحدث في مايو أو يونيو القادم حينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ومع الاستمرار في خفض الفائدة حتى نهاية العام سيتجه المستثمرون بتحويل استثماراتهم من الدولار إلى الذهب فيزيد الإقبال عليه فيزيد سعره عالميا وهذا ينعكس على السعر محليا بالزيادة.

تابع غراب، أن التقارير العالمية تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة ليصل لـ 3 الاف دولار للأونصة، خاصة اذا استمرت البنوك في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل حاد، أو حدوث ركود تضخمي محتمل، مؤكدا أن البنوك المركزية للصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول قد زادت من مشترياتها من الذهب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الركود العالمي العميق قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بسرعة ليصبح الذهب أكثر جاذبية فيزيد الاستثمار فيه فيزيد سعره .

استثمار أجنبي مباشر أسعار الذهب أشرف غراب الخبير الاقتصادي أشرف غراب الاستثمار فى الذهب السعر العالمي للذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

ترشيحاتنا

إجراء رسمي من السلطات السعودية يخص الصائمين في رمضان

الفرقاطة الألمانية هيسن تفتح النار على طائرة مسيّرة لدولة حليفة

34 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة قوية لتجار الدولار

دعاء استقبال شهر رمضان .. كلمات المشتاقين لأفضل أيام العام

بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

مقاطع إباحية | نص تحقيقات الـ FBI في أكبر قضية لاستغلال القاصرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ