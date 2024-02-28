خبير اقتصادي يرصد توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة والوقت المناسب للشراء والبيع  

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب قد شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد توقيع الحكومة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر مع الجانب الإماراتي مقابل 35 مليار دولار ستدخل مصر، موضحا أن دخول هذه المليارات من الدولارات لمصر تسبب في إنهيار السوق السوداء للعملة والتي تسببت في انخفاض كبير في أسعار الذهب لأن التجار في مصر يقومون بتسعيره وفقا لدولار السوق السوداء .

أوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول أول دفعة من الصفقة وهي 15 مليار دولار بعد أيام قليلة، و20 مليار دولار خلال شهرين، مؤكدا أن توفير هذه المليارات بالبنوك للمستوردين فلن يلجأ المستورد للسوق السوداء لتوفير النقد الأجنبي، وهذا يسهم بلا شك في ضرب السوق السوداء للعملة من ناحية وتقليل الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار بالسوق الموازي والذي لن يلجأ له إلا السلع الترفيهية فقط .

وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أنه بعد دخول هذه الأموال من النقد الأجنبي لمصر قد يلجأ المركزي لتحريك سعر الصرف وفقا للتوقعات وذلك من أجل السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها تدريجيا، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسعر الذهب فقد يستمر التراجع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض الدولار بالسوق السوداء وانخفاض الطلب على الذهب وزيادة المعروض منه حتى يستقر سعره عند السعر العادل وهو السعر المتوافق مع السعر العالمي للذهب، موضحا أنه حينها سيكون الوقت مناسب جدا للشراء والاستثمار في الذهب .

وأكد غراب، أن الفترة المقبلة بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب سيتبعه حالة من الاستقرار في الأشعار، مؤكدا أن هناك زيادات كبيرة ستحدث في سعر الذهب ولكن ليس في الوقت الحالي لكن قد يحدث في مايو أو يونيو القادم حينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ومع الاستمرار في خفض الفائدة حتى نهاية العام سيتجه المستثمرون بتحويل استثماراتهم من الدولار إلى الذهب فيزيد الإقبال عليه فيزيد سعره عالميا وهذا ينعكس على السعر محليا بالزيادة.

تابع غراب، أن التقارير العالمية تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة ليصل لـ 3 الاف دولار للأونصة، خاصة اذا استمرت البنوك في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل حاد، أو حدوث ركود تضخمي محتمل، مؤكدا أن البنوك المركزية للصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول قد زادت من مشترياتها من الذهب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الركود العالمي العميق قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بسرعة ليصبح الذهب أكثر جاذبية فيزيد الاستثمار فيه فيزيد سعره .