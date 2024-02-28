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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 40 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.988 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 28876 نقطة.

البورصة ترتفع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 36020 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 7289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 10216 نقطة.

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