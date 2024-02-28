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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة ترتفع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 29404 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 36721 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 12510 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 10660 نقطة.

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