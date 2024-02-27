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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام التداول وسط تباين بأداء مؤشراتها

البورصة
البورصة

تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات  اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.028 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 29205 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 36434 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12438 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 7542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10536 نقطة.

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البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام التداول وسط تباين بأداء مؤشراتها

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