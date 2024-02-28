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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة كبرى في سعر أردب القمح والذرة

صدى البلد

شهدت أسعار معظم السلع الغذائية خاصة الغلال انخفاضًا خلال الساعات الماضية؛ بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق خلال الساعات القليلة الماضية.

 

أسعار الغلال 

 

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الغلال انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال ، لافتا إلي أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 الفا وخمسمائة جنيه للطن الي 12 الفا وخمسمائة جنيه في اسواق الجملة.


وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له ،  أن كل أسعار الغلال انخفضت حيث انخفض أردب  الذرة البيضاء من 2600 الي 1700 جنيه  زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعة "حورس"من 2800 للاردب الي 2000 جنيه  زنة الارب 160 كيلو ، وانخفض اردب السمسم زنة 120 كيلو من 14000 الف جنيه الي 12 الف جنيه.

وأشار ابو صدام إلي أن طن فول الصويا انخفض لدي تجار الجمله من 44الف جنيه خلال الأيام القليله الماضيه قبل خبر الصفقة الي 29 الف جنيه للطن حاليا وانخفض طن الفاصوليا من 90 الف جنيه الي65 الف جنيه وانخفض طن الكراويه من 115 الف جنيه  الي 75 الف جنيه وانخفض سعر طن الكسبره من 70 الف جنيه الي 40 الف جنيه
وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه الي 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر اردب الشعير من 2000 جنيه للأردب زنة 125 كيلو الي الف وخمسمائة جنيه.

وأكد عبدالرحمن ان انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد ان المنتجات موجودة علي أرض مصر وأن أسباب ارتفاع الأسعار كان سببه الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات  وان كافة الاسعار سوف تنخفض الايام القادمة بعد انهيار اسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.

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