تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية وكذلك سعر الذهب.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في السوق الموازية ليهبط دون مستويات الـ50 جنيها.

متراجعا من نحو 63 جنيها يوم الخميس الماضي ، ونحو 71-73 كأعلى سعر، بفضل جهود الدولة في جذب الاستثمار وإنجاز صفقة رأس الحكمة التي تغذي الموازنة بنحو 35 مليار دولار.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالية قادرون باختلاف أمس إن الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة دخلت البنك المركزي الثلاثاء الماضي وأن البنك سيتلقى غدا الجمعة دفعة أخرى من هذه الأموال.

ويجري التعامل علي الدولار بسعر نحو 45-46 جنيها، مسجلا الهبوط الأكبر في تاريخ التعاملات، بعد إعلان تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن قرض مصر، بعد صفقة رأس الحكومة التي هوت به من أعلى مستوى.

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