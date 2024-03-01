تراجع 1000 جنيه.. أسعار الذهب تهبط في أول تعاملات شهر مارس 2024

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2024 بنحو 75 جنيها حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة لمستوى 2925 جنيها مقارنة بـ 3000 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 1000 جنيه.

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3342 جنيه للبيع و3285 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2925 جنيها للبيع و2875 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

صل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2507 جنيهات للبيع و2464 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 23000 جنيه للبيع و23000 جنيه للشراء، متراجعا 1000 جنيه.

«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب محليًا وارتفاعها عالميًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الخميس، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، عقب تباطؤ معدلات التضخم الأمريكي، ما يعزز من التوقعات بالخفض المبكر للأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2970 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2043 دولارًا، بنسب ارتفاع 0.44%، وذلك بفعل تراجع الدولار، وتباطؤ معدلات التضخم الأمريكي في شهر يناير الماضي.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3394 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2970 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1980 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، ولامس مستوى 2980 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3000 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2032 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ معدلات التضخم على أساس سنوي بالمؤشرين الرئيسي والأساسي، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي في يناير 2.8%، وهو ما توقعه الخبراء، بينما سجل 2.9% في القراءة السابقة.

في حين ارتفع مؤشر الأسعار على أساس شهري بالمؤشرين الرئيسي والأساسي، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.4% في يناير، وكانت القراءة السابقة عند 0.2%.

أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد سجل 2.4%، وكانت القراءة السابقة سجلت 2.6%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% وفقًا للتوقعات.

في حين أظهرت البيانات، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، لتسجل 215 ألف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، مما يشير إلى ضعف سوق العمل.

وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 212.50 ألف.