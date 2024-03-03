1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الآخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

يبحث الملايين عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت هبوطا حادا إلى مستويات ما دون الـ 2500 جنيه لعيار 18 ، فيما هبط سعر العيار الشهير وهو 21 إلى ما دون 2750 جنيها للبيع لأول مرة منذ موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي

بدأت موجة هبوط الذهب منذ أيام، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري، ما أدى إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

الذهب

وانهار سعر الذهب بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، إلى الاقتراب بقوة من 40ن حيث يجري التعامل عليه بنحو 43-44 جنيها.

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تصريحات صندوق النقد

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، قبل يومين أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع، بعد ساعات من دخول المليارات كدفعة أولى من أموال رأس الحكمة مع دخول الدفعة الثانية أمس وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18، محل اهتمام يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة لشراء الشبكة من السلاسل والخواتم والدبل وغيرها، والذي استقر على تراجع قوي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2,349 جنيها، بعد2571 جنيها و3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عن العيار الأشهر عيار 21 ، سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1300 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا.

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب هبوط قوي غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد موجة ارتفعت فيها الاسعار في قمتها، إذ فقد الجنيه الذهب آلاف وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1300 جنيه من أعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2740 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الأصفر بشكل غير مسبوق ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3,131 جنيها بعد 3428 جنيها و4154 جنيهًا قبل أيام، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

كما هبط سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

الجنيه الذهب للباحثين عن تفاصيله يزن 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 21,920 بعد 23080 جنيه للبيع أمس بفارق نحو 1160 جنيها ، و بعد نحو 24000 جنيه للشراء وبعد 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد في مصر: 3,189 جنيهًا للشراء و3,131 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد : 2,790 جنيهًا للشراء و 2,740 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاحد : 2,349 جنيهًا للشراء و 2,391 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاحد : 1,860 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاحد عيار 24 : 22,320 جنيه للشراء و 22,320 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟ هو ما يبحث عنه الراغبين في الاستثمار ومتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2084 دولارًا، ونحو 104,851 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تعتبر المصنعية سعر إضافي يضاف على ثمن الجرام، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

يتم حساب مصنعية الذهب على من خلال إضافة 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا وقد تكون أعلى لدى البعض.