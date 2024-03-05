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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدعوما بالارتفاع العالمي.. صعود أسعار الذهب الآن في مصر

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أمام الكونجرس غدًا الأربعاء.

وزادت سعر الذهب بنحو 140 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2930 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 43 دولارًا، لتسجل مستوى 2125 دولارًا.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب ارتفاعا قويامسجلا 2125 دولارا مقارنة 2083 دولارا للأوقية الأحد الماضي.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  2511 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2930 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3349 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 23.440 ألف مقارنة 21600 جنيها بمستهل تعاملات الاسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب بعد تغير التوقعات في الأسواق لصالح خفض الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع تدريجي معتدل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي زاد من تسعير الذهب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء ليخترق المستوى 2120 دولار للأونصة ليفتح الطريق لمزيد من المكاسب حتى المستهدف عند منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب يأتي بدون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن بالرغم من التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، وقد يبدأ التصحيح بدعم من البيانات الاقتصادية أو شهادة رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع.

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